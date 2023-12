Liga Mistrzów. Manchester United - Bayern Monachium 0:1 (0:0)

Ostatnia seria gier najważniejszych rozgrywek klubowych w Europie na Old Trafford rozpoczęła się dość niemrawo. Bayern atakował, ale bez większych konkretów. Podopieczni Erika ten Haga ograniczyli się jedynie do szczelnej defensywy. Ostatecznie na przerwę po bezbarwnej grze piłkarze schodzili z bezbramkowym remisem na tablicy.

Hit rozczarował. Bayern zadał decydujący cios

Manchester United żegna się z Europą. Nie będzie nawet Ligi Europy...

Porażka na Old Trafford przeciwko Bayernowi skutecznie utrudniła "Czerwonym Diabłom" potrzymanie gry w europejskich pucharach w trwającym sezonie. Drużyna Erica ten Haga na zakończenie zmagań grupowych zajmuje ostatnie miejsce w swojej grupie. Oznacza to tyle, że nie zobaczymy angielskiego klubu wiosną w Lidze Europy. Kosztem "Czerwonych Diabłów" do drugich co do ważności rozgrywek klubowych na Starym Kontynencie awansuje tureckie Galatasaray.