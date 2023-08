Liga Mistrzów. Raków Częstochowa zagra w Kopenhadze o wielką stawkę. Dawid Szwarga: Drużyna wierzy w zwycięstwo

Raków stoi przed historyczną szansą

Stawką dwumeczu są duże pieniądze. Za dotarcie do ostatniej rundy kwalifikacji Champions League na konto Rakowa wpłynie co najmniej 5,5 mln euro z tytułu premii UEFA, ale w przypadku awansu do fazy grupowej najbardziej prestiżowego z pucharów - co najmniej 15,5 mln euro. (PAP/oprac. własne)