Liga niemiecka. Robert Lewandowski bez gola, ale z asystą. Bayern pokonał Arminię 3:0 i jest coraz bliżej mistrzostwa

We wtorek kibice Bayernu przeżyli szok. Z Ligi Mistrzów niemieckiego dominatora wyrzucił Villarreal, który w La Liga zajmuje dopiero siódmą lokatę. W tym sezonie monachijczykom pozostaje już tylko przypieczętowanie mistrzostwa, bo z Pucharu Niemiec odpadli w 1/16 finału.

Robert Lewandowski w Bielefeld zwłaszcza w pierwszej połowie był aktywny, ale na listę strzelców się nie wpisał. O centymetry od trafienia był w 9. minucie. Po główce Polaka bramkarz Stefan Ortega bardzo szczęśliwie odbił futbolówkę na poprzeczkę. Chwilę później piłka wpadła już do siatki. Alphonso Davies odegrał głową do Lewandowskiego, który uderzył nieczysto. Nie popisał się jednak Jacob Laursen, pakując piłkę do własnej bramki.

W końcówce pierwszej połowy do głosu zaczęli dochodzić gospodarze. Masaya Okugawa zdobył nawet bramkę, ale z powodu spalonego cofnął ją VAR. Tuż przed przerwą prowadzenie Bayernu podwyższył Serge Gnabry. Skrzydłowy gości zaskoczył Ortegę płaskim strzałem.