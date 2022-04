Liga włoska. Znakomity Łukasz Skorupski zatrzymał Milan. Rozbity łuk Zlatana Ibrahimovicia

Milan miał sporą przewagę, oddał aż 31 strzałów, ale ani razu nie potrafił wepchnąć piłki do siatki. W kilku sytuacjach wykazał się Skorupski, w pozostałych Rossonerim zabrakło precyzji. Nie pomogło nawet wejście Zlatana Ibrahimovicia, który rozciął łuk brwiowy po zderzeniu z Garym Medelem.

Dla Skorupskiego to już dziesiąte czyste konto w sezonie. Wojciech Szczęsny w znacznie lepszym Juventusie uzbierał dwanaście. W klasyfikacji Serie A ex aequo prowadzą natomiast Samir Handanović (Inter Mediolan) i Rui Patricio (AS Roma) - obaj mają po trzynaście meczów bez utraty bramki.

W związku z podziałem punktów przewaga Milanu nad Napoli stopniała do punktu. Na cztery punkty do lidera zbliżył się za to Inter, który wczoraj pokonał skromnie Juventus.

AC Milan - Bologna 0:0

Żółte kartki: Dijks, Orsolini

AC Milan: Maignan - Calabria (75' Florenzi), Kalulu, Tomori, T. Hernandez - Tonali, Bennacer (70' Kessie) - J. Messias (46' Rebić), B. Diaz, Leao - Giroud (70' Ibrahimović).