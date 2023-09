Ligi zagraniczne. Japonka Yamashita wśród pięciu sędzin z historycznymi nominacjami

Yoshimi Yamashita w gronie pięciu nominowanych do Pucharu Azji

O nominacjach poinformowała w czwartek Azjatycka Konfederacja Piłki Nożnej (AFC).

Arbitrem gówmnym będzie także Australijka Katherine Jacewicz, a asystentkami Japonki Makoto Bozono i Naomi Teshirogi oraz Kyoung-min Kim z Korei Południowej.

Turniej rozegrany zostanie od 12 stycznia do 10 lutego przyszlego roku, a jego gospodarzem będzie Katar - po rezygnacji Chin, które miały go zorganizować w czerwcu i lipcu tego roku. Impreza nie doszła jednak do skutku ze względu na pandemię COVID-19. (PAP/oprac. własne)