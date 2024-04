Jeden z lepszych meczów ŁKS-u w tym sezonie. Beniaminek wygrał z Radomiakiem

ŁKS Łódź - Radomiak Radom 3:2 (1:0)

Lepiej w mecz weszli piłkarze trenera Marcina Matysiaka, dla których obecnie każdy punkt jest na wagę złota w kontekście utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Gospodarze na dobrą sprawę już po kwadransie zmieścili piłkę w siatce.

Spalony z początku meczu Canal+Sport

Po naprawdę ładnej i składnej akcji drogę do bramki znalazł Dani Ramirez. Ostatecznie arbiter meczu Damian Kos po konsultacji z wozem VAR dopatrzył się pozycji spalonej i trafienie hiszpańskiego pomocnika nie mogło być uznane.

Co się odwlecze, to nie uciecze - mogliby rzec "Rycerze Wiosny". Raptem kilka minut później Kay Tejan został kapitalnie obsłużony podaniem prostopadłym i jak wściekły wbiegł między dwójkę obrońców Radomiaka Radom. Napastnik potem jeszcze balansem ciała zmylił Gabriela Kobylaka i wpakował piłkę do bramki.