Na kogo trafi Polska w mistrzostwach świata 2022? Czy wylosujemy gospodarza? A może egzotyczne potęgi, jak Argentyna i Brazylia? Czy los skojarzy nas z odwiecznym rywalem, Niemcami? ©EASTNEWS

Losowanie grup MŚ 2022. Już po godz. 18 poznamy rywali reprezentacji Polski na zbliżających się mistrzostwach świata 2022 w Katarze. Polacy awansowali na turniej dzięki wygranej ze Szwecją. Faworytem nie będziemy w żadnej grupie, bo zostaniemy dolosowani do co najmniej dwóch mocniejszych od nas rywali. To nie oznacza jednak braku emocji. Śledź z nami losowanie grup MŚ 2022!

12:47 WSZYSTKIE drużyny w MŚ 2022 Afryka: Ghana, Senegal, Maroko, Tunezja, Kamerun

Azja: Katar (gospodarze), Iran, Korea Południowa, Japonia, Arabia Saudyjska

Ameryka Północna i Środkowa: Kanada, Meksyk, USA

Ameryka Południowa: Brazylia, Argentyna, Ekwador, Urugwaj

Oceania: Brak

Europa: Niemcy, Dania, Francja, Belgia, Chorwacja, Hiszpania, Serbia, Anglia, Szwajcaria, Holandia, Polska, Portugalia

12:43 Baraże międzykontynentalne: 7 czerwca

czwarta runda rozgrywek azjatyckich

ZEA vs Australia 13/14 czerwca

Kostaryka vs Nowa Zelandia

ZEA/Australia vs Peru

12:40 Wreszcie, w koszyku 4 znajdą się zakwalifikowane drużyny z miejsc 24-28 oraz zwycięzców międzykontynentalnych play-offów i zwycięzcę play-offów UEFA. Ci nie są jeszcze znani, bo te baraże zostaną rozegrane dopiero w czerwcu

12:36 Katar, jako gospodarz, zajmie miejsce A1 w koszyku numer 1, gdzie dołączy do tej drużyny siedem najwyżej sklasyfikowanych drużyn z rankingu światowego mężczyzn. Kraje zajmujące miejsca 8-15 w rankingu zakwalifikowanych drużyn zostaną przydzielone do koszyka 2, natomiast kraje zajmujące miejsca 16-23 w rankingu najlepszych drużyn zostaną umieszczone w koszyku 3 (tu jest reprezentacja Polski).

12:35 28 już zakwalifikowanych drużyn zostanie przydzielonych zgodnie z zasadami do koszyków od 1 do 4 na podstawie Rankingu FIFA opublikowanego 31 marca 2022 roku.

12:34 Już niemal wszystko jasne W losowaniu wyłoni się osiem grup po cztery zespoły. Na razie znamy tylko jedną drużynę w grupie A i jest to Katar, gospodarz turnieju. Z pozostałych 31 drużyn znamy jak dotąd 28. Pozostałe będą wyłonione dopiero po czerwcowych barażach.

12:30 DZIŚ POZNAMY RYWALI! To właśnie dziś reprezentacja Polski pozna rywali przed nadchodzącymi mistrzostwami świata 2022 w Katarze. Czy trafimy na któregoś z faworytów? Czy los będzie dla nas łaskawy? A może wylosujemy gospodarzy turnieju lub też kogoś dobrze nam znanego? Na te i inne pytania odpowiedź poznamy już po godzinie 18:00.

