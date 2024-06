Lukas Podolski broni Roberta Lewandowskiego i krytykuje postawę Polaków. "My jesteśmy trochę głupi" Jakub Jabłoński

Apel Podolskiego w sprawie Lewandowskiego. "My jesteśmy trochę głupi" PAP/Leszek Szymański/Andrzej Szkocki

Lukas Podolski nie wytrzymał i skomentował postawę polskich kibiców wobec kapitana reprezentacji oraz napastnika Barcelony - Roberta Lewandowskiego. - My jesteśmy trochę głupi, że takiego zawodnika i człowieka jesteśmy w stanie krytykować, a nie wspierać - powiedział mistrz świata z 2014 roku w Brazylii Samuelowi Szczygielskiemu (Meczyki.pl). To odniesienie do fali hejtu, która wylała się na 35-latka i jego rodzinę w ostatnich dniach. Napastnik Barcelony odniósł się do niej w TVN24.