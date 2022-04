Łukasz Piszczek odmówił Michniewiczowi. Dlaczego nie chciał współpracować?

Gdy Łukaszowi Piszczkowi kończył się kontrakt w Borussii Dortmund, wciąż był solidnym obrońcą w realiach Bundesligi. Nie postanowił jednak szukać klubu w Niemczech. Nie przyjmował też ofert z Ekstraklasy. – Jak kończyłem, to zostało ogłoszone, że po sezonie odejdę z Dortmundu. I wtedy kilka polskich klubów się do mnie odezwało. Między innymi trener Michniewicz się odezwał. Ale miałem już plan na siebie i wszystkim osobom dziękowałem za zainteresowanie. Swoją drogę już wybrałem i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, nie przez przypadek – przyznał Łukasz Piszczek dla "Po Gwizdku".

Piszczek poszedł drogą, która we współczesnym futbolu nie jest dość popularna. Wrócił do ukochanego LKS-u Goczałkowic-Zdrój, które na co dzień występuje na poziomie 3 lidze. Były reprezentant Polski przyciąga tłumy widzów na każdym stadioniku odwiedzanym przez jego zespół.