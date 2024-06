Łukasz Skorupski zawodnikiem meczu Polska - Francja na Euro 2024

Łukasz Skorupski został MVP meczu z Francją

Francja od początku raz za razem niepokoiła polskie pole karne, jednak przez większą część spotkania, żaden z reprezentantów Trójkolorowych nie potrafił zaskoczyć Łukasza Skorupskiego. Polak wskoczył do bramki Biało-Czerwonych na ostatni mecz fazy grupowej i pokazał, że nie bez przyczyny to on stanął między słupkami bramki w Dortmundzie.