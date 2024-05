Maciej Rybus zdobył swoją pierwszą bramkę w sezonie ligi rosyjskiej. Garri Kasparow: Powinniście go dodatkowo wywalić! Jakub Jabłoński

Garri Kasparow to jeden z najbardziej znanych rosyjskich arcymistrzów szachowych i jednocześnie przeciwnik zbrodniczego reżimu Władimira Putina na Ukrainie. Rosjanin w rozmowie z Piotrem Koźmińskim WP Sportowe Fakty przy okazji odniósł się do ostatnich poczynań byłego reprezentanta Polski w Rosji Macieja Rybusa, który w ostatnich dniach "błysnął" pewnym dość kontrowersyjnym incydentem. - To, co robi, to pełne moralne poparcie kryminalnego reżimu. To jest absolutnie nie do przyjęcia! - tłumaczył w wywiadzie dla polskiego portalu.