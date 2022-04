Maciej Skorża: Mentalnie to był jeden z lepszych meczów Lecha w sezonie Jacek Czaplewski

Śląsk Wrocław

- Poza wynikiem jestem zadowolony z charakteru, jaki pokazała drużyna. Widzieliśmy walkę od pierwszej minuty. Wiem, że grywaliśmy ładniejsze mecze, ale jestem najbardziej zadowolony z punktów od dawien dawna, bo wiem, ile chłopaków to kosztowało, by je wyszarpać. To mentalnie jeden z najlepszych meczów w sezonie - mówił po pokonaniu Śląska Wrocław trener Lecha Poznań Maciej Skorża.