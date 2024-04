Manchester United rozgląda się za następcą Erika Ten Haga. Media: Były trener Chelsea przymierzany do roli trenera Jakub Jabłoński

Manchester United zmieni trenera? Media: Znany może wrócić do Premier League PAP/EPA/FILIP SINGER

Thomas Tuchel jest już w zasadzie na wylocie z Bayernu Monachium niezależnie nawet od wyniku jaki osiągnie w Lidze Mistrzów. W elitarnych rozgrywkach jego drużyna awansowała do półfinału, gdzie zmierzy się z Realem Madryt. Jednak czara goryczy się przelała w lidze niemieckiej w której pierwszy dekady Bawarczycy nie sięgną po mistrzowski tytułu. Gdzie po sezonie może trafić uznany trener, który swego czasu wygrywał Ligę Mistrzów? Jak się okazuje może wrócić do... Premier League, a konkretnie jest kandydatem do zastąpienia Erika ten Haga w Manchesterze United.