Manchester United zdemolowany na Anfield. Liverpool był bezlitosny

Zespół Jurgena Kloppa otworzył wynik meczu już w 5. minucie. Świetna akcja zagrana perfekcyjnie od nogi do nogi. Ustawiony na prawej stronie Alexander-Arnold podał na skrzydło do Salaha, który z kolei zgrał futbolówkę do środka. Następnie urwał się Dalotowi i otrzymał prostopadłą piłkę, którą następnie zagrał wzdłuż linii końcowej do Diaza.

Drugi gol to z kolei podręcznikowa akcja The Reds, w której Manchester United był zaledwie statystą. Zagranie "na ścianę" do Diaza, ten oddał do Fabinho, który od razu wypatrzył Sadio Mane. Senegalczyk błyskawicznie uruchomił Mohameda Salaha, a ten tylko dopełnił formalności. To, co wydarzyło się w tej akcji, trafiło do Czerwonych Diabłów chyba dopiero w powtórkach oglądanych w szatni.

W 68. minucie mieliśmy już 3:0. Tym razem to Mane został obsłużony płaskim dośrodkowaniem w pełnym biegu. Obok Senegalczyka nie było żadnego z defensorów Man Utd.