Mapa klubów PKO Ekstraklasy w nowym sezonie. "Kierowca autobusu Pogoni płacze, jak to widzi"

Uczestnicy PKO Ekstraklasy w sezonie 2024/2025

W nowym sezonie wezmą udział: Jagiellonia Białystok jako mistrz Polski, Śląsk Wrocław (wicemistrz), Legia Warszawa (brązowy medalista), a także w dalszej kolejności według tabeli: Pogoń Szczecin, Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa, Zagłębie Lubin, Widzew Łódź, Piast Gliwice, Stal Mielec, Puszcza Niepołomice, Cracovia, Korona Kielce oraz Radomiak Radom.

Beniaminkami będą natomiast Lechia Gdańsk (mistrz 1 ligi), GKS Katowice (wicemistrz 1 ligi) i wspomniany Motor Lublin (zwycięzca dwuetapowych baraży), którego na tym szczeblu nie ujrzeliśmy najdłużej, bo od 1992 roku. GieKSa wraca po dziewiętnastu latach, Lechia błyskawicznie, bo od razu po spadku.

Przed nami 99. sezon. W przyszłym tygodniu poznamy szczegółowy terminarz - zestaw par do końca sezonu i przynajmniej dokładne daty meczów 1. kolejki, która rozpocznie się 19 lipca i potrwa do 22 lipca. Dalej licencję do transmisji posiada Canal+ Sport. W TVP Sport (pasmo otwarte) najpewniej zobaczymy po jednym, wybranym spotkaniu każdego weekendu.