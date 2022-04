Marcin Prasoł: W Górniku Łęczna cały czas wierzymy w utrzymanie

- Gratulacje dla Rakowa. W większym wymiarze czasowym był zespołem lepszym. W końcówce podnieśliśmy się, zdobyliśmy bramkę kontaktową i dążyliśmy do wyrównania, choć bez konkretnej sytuacji. Muszę pochwalić drużynę za determinację i walkę do końca - podkreślił Prasoł.

- Myślę, że początek pierwszej połowy był dobry w naszym wykonaniu, zwłaszcza jeśli chodzi o działania w defensywie. Trochę zabrakło utrzymania przy piłce i przeniesienia ciężaru gry na połowę rywala - zaznaczył trener beniaminka.

- Tak, najbliższy mecz z Termaliką to mecz ostatniej szansy. Sytuacja w tabeli jest doskonale wiemy jaka. Po tym meczu zostaną dwie kolejki i sześć punktów do zdobycia. To przypuszczam będzie za mało do utrzymania. Mecz z Termaliką to klucz - dodał.