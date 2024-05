Marco Reus o Łukaszu Piszczku i braku jego karty w grze piłkarskiej. "To jest absurdalne. Zawsze będziesz moim prawym obrońcą" Jakub Jabłoński

Marco Reus w trakcie wyboru prawego obrońcy w popularnej grze EA Sports FC (wcześniej FIFA) był bardzo zaskoczony brakiem w niej byłego reprezentanta Polski Łukasza Piszczka. - On nie ma już swojej karty? Nawet jako ikona albo bohater? To jest absurdalne - mówił piłkarz, który po sezonie zdecydował się opuścić Dortmund. Na koniec dodał, że dla niego zawsze nasz rodak będzie najlepszym obrońcą, którego będzie wybierał. Co za słowa Niemca o Polaku!