Marek Koźmiński nie ma złudzeń przed mecze z Holandią: "Mamy kłopot i to duży"

- Świderski na dzisiaj jest także kontuzjowany i nie możemy przewidzieć, czy będzie mógł wyjść na boisko. Nie ma co jeszcze wyrokować, bo do meczu zostało kilka dni. Zobaczymy co będzie z Karolem. Jeśli będzie w pełni sił, to gramy z nim. Gdy się jednak popatrzy na naszych napastników, to najbardziej zbliżony profil do Lewandowskiego ma Adam Buksa. Jest bardziej mobilny niż Krzysztof Piątek, który jest typowym "sępem" w polu karnym. Z Turcją nie zaprezentował się wybitnie, więc można założyć, że Buksa ma jakieś plusiki na starcie. Myślę, że decyzje będą zapadały w ostatniej chwili. Probierz nie lubi grać jednym napastnikiem - stwierdził były reprezentant Polski.