Marek Papszun nie trafi do reprezentacji Kanady. Gospodarz mistrzostw świata 2026 wybrał Jessego Marscha

Marek Papszun nie będzie pracował w Ameryce Północnej

Marsch zastąpi Mauro Biello, który tymczasowo objął to stanowisko po tym, jak John Herdman ustąpił w sierpniu 2023 roku i dołączył do klubu MLS - Toronto FC. Nowy selekcjoner podziękował za zaufanie, jakim go obdarzono.

Marek Paszun nie wyleci do Ameryki Północnej, dlatego 49-latek nadal jest głównym kandydatem do objęcia Rakowa Częstochowa, do którego może wrócić po roku przerwy. Według Tomasza Włodarczyka z "Meczyków" taki ruch nastąpi na 99 procent. Młody Dawid Szwarga w swoim pierwszym sezonie w roli pierwszego trenera nie do końca się sprawdził.