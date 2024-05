Marek Papszun oficjalnie nowym trenerem Rakowa Częstochowa. Wraca po roku, by odbudować zespół. Zostawił sobie furtkę do reprezentacji

Raków Częstochowa. Marek Papszun wrócił

Papszun przez ostatni rok nigdzie nie pracował jako trener, choć brał udział w castingu na selekcjonera reprezentacji Polski (przegrał z Michałem Probierzem). W tym czasie bywał za to ekspertem w Canal+ Sport oraz TVP Sport. Medialnie był łączony ze... wszystkimi: od Dynama Kijów po reprezentację Łotwy. Ofert albo zapytań było jednak raptem kilka.

Pod nieobecność Papszuna Raków awansował do Ligi Europy, ale przegrał walkę o obronę mistrzostwa Polski. Jest dopiero szósty w tabeli PKO Ekstraklasy i z tego powodu nie wystąpi nawet w eliminacjach do Ligi Konferencji. W sobotę (25 maja) po raz ostatni zespół poprowadzi Dawid Szwarga, dotychczasowy asystent Papszuna, który odchodzi z klubu co już wcześniej zapowiedziano. Pożegnalnym meczem okaże się domowy z pretendentem do tytułu, Śląskiem Wrocław.