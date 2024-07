Marek Papszun w mocnych słowach o sytuacji Rakowie Częstochowa: "To jest strzępek drużyny"

Szkoleniowiec zostawił drużynę z mistrzostwem Polski, jednak jego następca, Dawid Szwarga nie poradził sobie z ciężarem prowadzenia pierwszej drużyny i poprzedni sezon Medaliki zakończyły dopiero na 7. miejscu w tabeli. Charyzmatyczny trener wrócił zatem, by ratować zespół, który przez lata z budował z dużymi sukcesami.

Raków przygotowania pod wodzą Marka Papszuna rozpocząć 16 czerwca, a od 23 czerwca przebywa na obozie w Arłamowie. Trener jest zszokowany, w jak złym stanie jest drużyna, o czym powiedział w wywiadzie dla klubowych mediów.

- Dla nas te przygotowania będą jeszcze trwały w trakcie sezonu. Nie mamy teraz drużyny. Drużyna jest w budowie. To jest strzępek tego, co ja widzę na przyszłość. To, co prezentujemy i jakim składem dysponujemy na tę chwilę, jest dla mnie nie do przyjęcia - zaznaczył 49-letni trener.