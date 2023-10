Marek Rzepka, były reprezentant Polski po meczu z Mołdawią: Pierwszej połowy nie dało się oglądać

"Biało-czerwoni" po remisie z Mołdawią mają już iluzoryczne szanse na bezpośredni awans z grupy na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Trzykrotny mistrz Polski z Lechem Poznań nie szczędził słów krytyki podopiecznym Michała Probierza.

- Początek spotkania to był po prostu jeden wielki wstyd. Mołdawia byłą lepszym zespołem, atakowała, a my nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Przykro było patrzeć na nasze niedoskonałości techniczne, chłopakom piłka odskakiwała. Takie rzeczy nie przystają reprezentantom Polski. W drugiej połowie te akcje zaczęły się jakoś zazębiać. Gdybyśmy tak wcześniej zaczęli grać, to może byśmy wygrali to spotkanie