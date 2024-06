Mariusz Pudzianowski jednak nie pojechał do Berlina kibicować reprezentacji Polski? Dziennikarz sugeruje ustawkę ze sponsorem

Mariusz Pudzianowski oszukał opinię publiczną? Dziennikarz przedstawił swoją wersję

Znany strongman w piątek rano pojawił się na stacji Warszawa Centralna i razem z kibicami miał udać się do Berlina, gdzie rywalizowała reprezentacja Polski z Austrią w drugim meczu na Euro 2024. Tam Pudzianowski wziął megafon i razem z fanami rozkręcał kibicowską atmosferę w drodze do stolic Niemiec. Właśnie... czy, aby na pewno tam dotarł?

- Jedziesz sobie na meczyk Polski, a tu Pudzian przed 9:00 wbija na Dworzec Centralny z bębniarzami i krzyczy POLSKA GURRROM. TERAZ TO MY NIE MOŻEMY PRZEGRAĆ - napisał na portalu podekscytowany kibic Patryk Idasiak, dołączając do postu zdjęcia i nagrania.

Mariusz Pudzianowski pojechał z kibicami

Zrelacjonował również wyjazd do Berlina. - My już czekamy na pociąg, lada moment dojedzie. Nie wiem, jak dojadę do Berlina. Mam kilka zaproszeń do przedziałów. Jak zacznę od pierwszego to nie wiem, na którym zakończę - mówił do swoich odbiorców na swoim profilu w mediach społecznościowych.