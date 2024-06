Mariusz Pudzianowski pojechał z kibicami do Berlina pociągiem na mecz Polska - Austria. "Teraz to nie możemy przegrać"

Kibice na meczu Polska - Austria. Pudzianowski też będzie!

- Jedziesz sobie na meczyk Polski, a tu Pudzian przed 9:00 wbija na Dworzec Centralny z bębniarzami i krzyczy POLSKA GURRROM. TERAZ TO MY NIE MOŻEMY PRZEGRAĆ - napisał na portalu podekscytowany kibic Patryk Idasiak, dołączając do postu zdjęcia i nagrania.

Pudzianowski także zrelacjonował wyjazd do Berlina. - My już czekamy na pociąg, lada moment dojedzie. Nie wiem, jak dojadę do Berlina. Mam kilka zaproszeń do przedziałów. Jak zacznę od pierwszego to nie wiem, na którym zakończę - podsumował na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Pociąg relacji Warszawa Centralna - Berlin Hbf miał planowo ruszyć o godzinie 8:45. W stolicy Niemiec powinien zakończyć bieg o 14:06. Mecz rozpocznie się o 18:00.