Mariusz Rumak po Legii: Przegrałem najważniejszy mecz odkąd jestem trenerem w Lechu

Mariusz Rumak o meczu Lech - Legia

- W przygotowaniach do tego meczu mówiliśmy sobie, że początek będzie niezwykle ważny. Chcieliśmy zagrać bardzo ofensywnie, z dużą energią, żeby ci ludzie, którzy przyszli na stadion, uwierzyli w nas i też dodali nam swojej energii. Natomiast było inaczej - zaczął swoją wypowiedź trener Lecha.

- Gdy wybroniliśmy ten rzut karny, pomyślałem, że to będzie taki przełomowy moment. Niestety, tak się nie stało. Ja nie pamiętam takiego meczu, żebym prowadził zespół, który strzela trzy gole, a przegrywa 1:2. Te bramki mocno nas sparaliżowały. Przegrałem najważniejszy mecz odkąd jestem trenerem w Lechu. Czekałem na to spotkanie, naprawdę wierzyłem, że wygramy. Jest to dla mnie bardzo osobista porażka - zaznaczył Rumak.

