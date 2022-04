Martinez show w derbach Mediolanu. Inter Mediolan w finale Pucharu Włoch

Inter już w pierwszej udanej akcji mógł cieszyć się z gola. Rozegranie ze środka pola, prosta piłka na skrzydło i precyzyjne dośrodkowanie - nie trzeba było tworzyć sztuki, by pokonać Maignana. W polu karnym świetnie odnalazł się Lautaro Martinez - dopadło do niskiego dośrodkowania i fantastycznym wolejem huknął tuż pod poprzeczkę.

Argentyńczyk nie miał litości dla bramkarza również przy drugim golu. Prostopadła piłka w pole karne, do której Martinez zdążył przed golkiperem. Gdy zobaczył, że ten wychodzi z bramki, delikatnie podciął sobie nad nim futbolówkę. Inter do przerwy schodził z wynikiem 2:0, choć między 28. i 35. minutą Milan miał swoje okazje. Najpierw Handanović obronił mocny strzał z bliska Leao. Po chwili słoweński bramkarz poradził sobie z uderzeniem Saelemaekersa zza pola karnego. Gdy natomiast Handanović nie dawał rady, to wyręczył go choćby Theo Hernandez, który ofiarnym wślizgiem wybronił uderzenie Francka Kessiego.