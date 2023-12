Mason Mount, były piłkarz Chelsea Londyn "kretem" w Manchesterze United? Media: Anglik miał przekazywać informacje dziennikarzom

Premier League. Manchester United szuka kreta! Media: Prawdopodobnie to Mason Mount

Angielski piłkarz latem stał się bohaterem głośnego transferu. Wychowanek "The Blues" przeprowadził się na Old Trafford za ok. 55 milionów funtów. Od tego czasu 24-letni pomocnik w barwach "Czerwonych Diabłów" wystąpił łącznie w ośmiu meczach bez większych zdobyczy bramkowych, ani asyst.

Szlagier Manchester United - Chelsea Londyn bez wychowanka

Co łączy oba kluby przed środowym meczem? A no postać 24-letniego zawodnika. Przez lata Mount występował w klubie ze Stamford Bridge. Niestety w meczu 15. kolejki angielskiej ekstraklasy nie ugości swoich byłych kolegów na Old Trafford. Nie wiadomo kiedy jeszcze dokładnie Anglik może wrócić do gry. Wydaję się jednak po słowach holenderskiego szkoleniowca na konferencji prasowej, że może nastąpić to już niebawem. Proces rehabilitacyjny dobiega końca.