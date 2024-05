Mateusz Bogusz strzelił czwartego gola w obecnym sezonie MLS. Pomocnik pracuje na powołanie od Michała Probierz na Euro 2024

- Przed kontuzją nie miałem celu, że gdzie chcę konkretnie grać - było mi to obojętne. Teraz cele powoli się kształtują - muszę po prostu kiedyś zagrać w ligach TOP 5. Nie tylko zagrać, tylko iść tam i być kimś. Do tego daleka droga, ale nie chciałbym iść do europejskiego klubu i siedzieć tam na ławce rezerwowych, bo mam taki charakter, że nie będę się dobrze czuł z tym, że ktoś będzie ode mnie lepszy. To może być śmieszne, co powiem, ale nawet gdyby kupił mnie duży klub, to chcę tam iść i starać się, żeby być najlepszy. Chcę iść i rywalizować o to, żeby być jednym z lepszych w tej drużynie - portal transfery.info cytuje Bogusza, który był gościem Foot Trucka na początku roku.