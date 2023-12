Mateusz Bogusz wicemistrzem MLS. Były gracz Wisły Kraków podniósł trofeum

Karol Świderski najlepszym snajperem klubu MLS

Wydaje się, że obecnie najlepszym polskim piłkarzem za oceanem jest Karol Świderski . Snajper urodzony w Rawiczu jest jedną z największych gwiazd Charlotte FC i nie ukrywa, że niedługo chciałby wrócić do Europy, by sprawdzić swoje siły w jednej z czołowych lig. W tym sezonie ustrzelił 12 goli , czym poprawił swój ubiegłoroczny rekord o dwa trafienia. Problemem 26-latka jest fakt, że drużyna w której występuje nie jest najmocniejsza i sezon ligowy zakończył pod koniec października. Do meczu reprezentacji Polski musiał przygotowywać się trenując ze Śląskiem Wrocław. Być może Karol przyjeżdżałby na zgrupowania w jeszcze lepszej dyspozycji, gdyby występował regularnie w jednym z klubów europejskich.

Ostatnim z polskich graczy, który grał w błękitnej koszulce Charlotte był Jan Sobociński . Jednakże w tym roku miał tylko kilka niezbyt udanych epizodów i właśnie zakończył się jego "American dream". Były stoper ŁKS-u miał kontrakt do końca roku, który nie zostanie przedłużony. Mówi się, że może wrócić do łódzkiego klubu, żeby pomóc w utrzymaniu.

Sebastian Kowalczyk z trudnym początkiem za oceanem

Dość niespodziewanie latem Pogoń Szczecin opuścił Sebastian Kowalczyk i za cel obrał Houston Dynamo. Polski pomocnik do drużyny dołączył w połowie sezonu i ciężko mu było przebić się do pierwszego składu. Zaliczył tylko 9 występów w zespole, który doszedł aż do półfinału play-offów. Gracz jednak ma nadzieję, że kolejny sezon będzie dla niego znacznie lepszy, a pomóc mu w tym ma rodzina, która przeniesie się do Houston.