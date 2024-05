Mateusz Kochalski uznany Bramkarzem Sezonu na Gali Ekstraklasy. Teraz transfer do Rakowa Częstochowa? Jacek Czaplewski

Mateusz Kochalski ze Stali Mielec został uznany Bramkarzem Sezonu w PKO Ekstraklasie w zakończonym sezonie 2023/2024. Nagrodę otrzymał na uroczystej gali, która odbyła się w poniedziałek w Warszawie. Teraz transfer do... Rakowa Częstochowa? To możliwe, o czym informuje weszlo.com, donosząc że jest kandydatem do zastąpienia Vladana Kovacevicia.