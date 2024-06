Mecz Borussia Dortmund - Real Madryt online. Wielki finał Ligi Mistrzów! Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Borussia Dortmund - Real Madryt ONLINE. Czas na finał Ligi Mistrzów

Borussia Dortmund w finale Ligi Mistrzów to chyba największe zaskoczenie obecnej edycji Ligi Mistrzów. BVB w Bundeslidze zajęło dopiero 5. miejsce, co jest doskonałym potwierdzeniem formy ligowej. Na arenie międzynarodowej podopieczni Edina Terzicia to zupełnie inna drużyna. W ćwierćfinale udało się pokonać Atletico Madryt, a w półfinale PSG. Czy Borussia będzie miała także patent na Real?

Carlo Ancelotti: - Dla mnie w takich meczach ważne jest, żeby wprowadzić do głowy zawodnika klarowne rzeczy, które ma robić na boisku. Im klarowniejszy jestem, tym mniej nerwów ma drużyna. Skupię się na aspekcie taktycznym meczu. Emocje też przyjdą i każdy zarządza nimi na podstawie swojego charakteru. Na pewno poczujemy emocje. Przed meczem mogą być negatywne, może to być trochę zmartwienia czy strachu, ale jak często mówię, strach to ważna część tego, by zrobić dobre rzeczy. (cytat: realmadryt.pl)

Niestety jeden z najlepszych zawodników Realu nie będzie mógł wziąć udziału w finale. Ukraiński bramkarz Andrij Łunin zmaga się z infekcją i nie wystąpi w sobotnim meczu z Borussią. Najpewniej między słupkami stanie Belg Thibaut Courtois, który wraca po ciężkiej kontuzji, którą leczył kilka miesięcy.