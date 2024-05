Mecz Borussia - Real: gdzie oglądać? Transmisja z finału Ligi Mistrzów w telewizji i stream w internecie. Trzeba zapłacić

Borussia - Real: transmisja w telewizji i stream w internecie

Dotąd tylko raz Borussia sięgnęła po Ligę Mistrzów, podczas gdy Real triumfował czternastokrotnie. Wiara w sukces drużyny z Dortmundu jest jednak ogromna, o czym świadczy fakt, że do Londynu dotarło... ponad sto tysięcy kibiców.

- W finale się nie gra, finał się wygrywa - i to jest nasz jasny cel. Cieszymy się, że tu jesteśmy, ale musimy wygrać, aby trzymać to trofeum w rękach. Jesteśmy gotowi do rywalizacji na najwyższym poziomie - przekonuje trener Edin Terzić.

Transmisję obejrzymy równocześnie na trzech kanałach w tym jednym otwartym: w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1. Widowisko skomentują Bożydar Iwanow z Maciejem Stolarczykiem.

- Będą emocje, ale emocje mogą wywołać strach i zablokować pewność siebie potrzebną do zwycięstwa - przestrzega trener Realu Carlo Ancelotti.