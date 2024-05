Mecz Cracovia - Górnik Zabrze online. Pierwszy mecz 31. kolejki. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Cracovia - Górnik Zabrze. Gdzie obejrzeć w TV?

Gdzie oglądać mecz Cracovia - Górnik Zabrze?

W ostatnim bezpośrednim meczu pomiędzy tymi drużynami lepszy okazał się rzecz jasna Górnik Zabrze. Podopieczni trenera Urbana wygrali skromnie u siebie po golu Pawła Olkowskiego. Czekamy na rezultat z piątkowego meczu przy Kałuży. Krakowska drużyna zrewanżuje się ekipie z województwa śląskiego?

Dawid Kroczek, trener Cracovii: - Trzeba się z tym liczyć. Miejsce, które mamy, to konsekwencja tego, co się działo wcześniej. Z Górnikiem mamy bardzo ważny mecz, kolejne spotkania też są o być albo nie być w ekstraklasie, zdajemy sobie z tego sprawę. Wierzę, że wsparcie kibiców będzie szczególne. Zwłaszcza w trudnych chwilach. Mam nadzieję, że jeśli zdarzy się trudny moment, to będziemy potrafili się podnieść. W Poznaniu piłkarze pokazali, że stać ich na konsekwencję i agresję w grze