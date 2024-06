Mecz Czechy - Turcja online. Nasi sąsiedzi z szansami na awans. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Obie ekipy nadal mają szansę na awans do fazy pucharowej. Czesi na koncie mają jeden punkt, ale w przypadku wygranej w środkowym meczu, wskoczą na 2. pozycje. Gruzini raczej nie ograją Portugalii, dlatego zakończą fazę niżej niż nasi sąsiedzi. Jedno jest pewne - ekipa, której kapitanem jest Cristiano Ronaldo, awansuje z 1. miejsce po dwóch niezłych meczach.

Turcja na kolejnym turnieju ma zostać czarnym koniem rozgrywek. Na razie nie jest źle, gdyż podopieczni trenera Montelli są na 2. pozycji po ograniu Gruzji i zdobyciu trzech punktów. Później przyszedł zimny prysznic od Portugalii (0:3). Prawdziwym sprawdzianem dla Turków będzie mecz z Czechami, który zadecyduje o bezpośrednim awansie.

- Ogólnie nie mam wrażenia, że rozegraliśmy złe spotkanie. Byliśmy bliscy zdobycia gola w ciągu pierwszych 20 minut, ale w meczach z takimi rywalami, jeśli nie trafiasz do siatki szybko, to wszystko staje się o wiele trudniejsze. Gdy nasi rywale strzelili, spadła nasza pewność siebie. Staraliśmy się pozostać w grze, walczyliśmy do samego końca - powiedział po meczu trener Turcji, Vincenzo Montella.