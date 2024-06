Mecz Dania - Serbia online. Zagrają na całego, bo stawką wyjście z grupy na Euro 2024. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv na żywo

Euro 2024. Mecz Dania - Serbia online

W Monachium w lepszej sytuacji jest Dania, która może awansować - z drugiego lub trzeciego miejsca - nawet w przypadku remisu, ale jeden punkt nie dałby podopiecznym Kaspera Hjulmanda żadnej gwarancji. Serbia potrzebuje zwycięstwa, bo w przypadku remisu rozważania, czy da radę awansować z trzeciej lokaty, wydają się czysto teoretyczne.

"Dania to dobry zespół. Posiada piłkarzy światowej klasy, którzy regularnie występują w najważniejszych rozgrywkach. Ale nie są nie do pokonania. Nie będzie łatwo, ale mamy szansę kontrolować nasze losy. Zrobimy wszystko, co możliwe, pozostawimy na murawie ostatnie krople potu" - obiecał selekcjoner Dragan Stojković.

Wtorek jest przedostatnim dniem fazy grupowej. Dzień później rozegrane zostaną ostatnie mecze w grupach E i F. Awans zapewniony mają dotychczas: Niemcy, Szwajcaria, Hiszpania oraz Portugalia. PAP