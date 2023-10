Mecz FC Barcelona - Real Madryt stream live i transmisja na żywo. Gdzie oglądać? [28.10.2023]

Mecz FC Barcelona - Real Madryt. Czas na wielkie El Clasico! Gdzie oglądać?

Już w najbliższą sobotę najważniejszy mecz na Półwyspie Iberyjskim pomiędzy dwoma odwiecznymi rywalami. Z jednej strony FC Barcelona na swoim zastępczym obiekcie, prawdopodobnie z Robertem Lewandowskim w składzie, a z drugiej rosnący w siłę z meczu na mecz Real Madryt, w którym bryluje młoda gwiazda angielskiego futbolu - Jude Bellingham.

W trwającym sezonie hiszpańskiej ekstraklasy to jednak "Królewscy" radzą sobie minimalnie lepiej. Podopieczni Carlo Ancelottiego aktualnie są liderem La Liga, mając tyle samo punktów co druga Girona - 25. Z kolei piłkarze "Dumy Katalonii tracą do nich jedno "oczko" przed wielkim klasykiem. Zatem jedna i druga strona będzie miała o co grać. Stawką jest przecież pozycja lidera w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii.