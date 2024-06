Mecz Francja - Polska na Euro 2024: składy, transmisja, kursy, stadion. Wszystko co musisz wiedzieć przed

Przypuszczalne składy na mecz Francja - Polska

W kadrze Biało-Czerwonych zabraknie kontuzjowanego Tarasa Romanczuka. Zgodnie z zapowiedzią selekcjonera Michała Probierza na ławce zasiądzie Wojciech Szczęsny. Gotowy do gry od początku jest za to kapitan Robert Lewandowski. Trójkolorowi z Kylianem Mbappe, którego nos będzie chronić specjalna maska.

Kursy na mecz Francja - Polska

Selekcjonerzy przed meczem Francja - Polska

Didier Deschamps: - Zawsze podchodzimy z szacunkiem do rywala. Jestem pewien, że przeciw nam stanie drużyna, która zrobi wszystko, by wygrać. To najwyższy poziom piłki nożnej, więc nie spodziewamy się, że Polska zdejmie nogę z gazu.

Michał Probierz: - Jako trener nie zejdę z obranej drogi. Z Francją chcemy grać ofensywnie. Zrobimy wszystko, żeby odpowiednio się zaprezentować i wygrać. Bo chcemy zwyciężyć. Nie wyjdziemy po to, żeby tylko zagrać, lecz właśnie z chęcią odniesienia zwycięstwa. Do tego będę też namawiał zawodników.