Mecz Górnik Zabrze - ŁKS Łódź online. Walka o europejskie puchary. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Górnik Zabrze - ŁKS Łódź online. Wróci Podolski?

Górnik po ograniu Rakowa w Częstochowie (1:0) chce więcej. Więcej czyli miejsca gwarantującego udział w eliminacjach do europejskich pucharów. Patrząc na terminarz i formę (najlepiej punktujący zespół tego roku) jest to całkiem realne.

W Zabrzu wszyscy nakręcają się na dobry wynik. Do piątku sprzedano ponad 18 tys. biletów. Jedno z miejsc na stadionie zajmie legendarny Zygfryd Szołtysik. Do kadry meczowej wrócić ma za to Lukas Podolski.

Gdzie oglądać mecz Górnik - ŁKS? Transmisja w telewizji oraz stream w internecie

Każdy inny wynik niż zwycięstwo rozpędzonego Górnika będzie uznany za sensację. ŁKS ma iluzoryczne szanse na utrzymanie. Z Lechem Poznań walczył dzielnie nawet w dziesiątkę, ale i tak przegrał (2:3). Przed ostatnią prostą traci do bezpiecznego miejsca aż jedenaście punktów.