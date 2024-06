Mecz Gruzja - Portugalia online. Cristiano Ronaldo czeka na pierwszego gola. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

- Wydaje mi się, że graliśmy na tym samym poziomie co w meczu z Czechami, ale tym razem to my pierwsi zdobyliśmy bramkę. Turcja dobrze rozpoczęła spotkanie, ale my się postawiliśmy, a po golu przejęliśmy kontrolę. To nie był łatwy mecz, Turcy mają wyjątkowo utalentowanych zawodników, ale udało nam się ich powstrzymać. Zachowaliśmy koncentrację i bardzo cieszy mnie to czyste konto. Teraz będą mogli wystąpić inni zawodnicy, bo na to zasługują - powiedział selekcjoner Portugalii po ostatnim meczu.