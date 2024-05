Mecz Jagiellonia Białystok - Korona Kielce online. Jedni i drudzy pod olbrzymią presją. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv na żywo

Mecz Jagiellonia Białystok - Korona Kielce: walka o tytuł i byt

To arcyważny mecz także dla Korony, która traci oczko do bezpiecznego miejsca. Musi zapunktować, by pozostać w grze o utrzymanie. Ostatnio nie przegrała żadnego z trzech spotkań. W zeszłej kolejce ugrała remis z Piastem Gliwice (1:1).

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii: - Korona to drużyna, która przyjedzie tutaj walczyć o życie, będzie bardzo zdeterminowana, ale nasza sytuacja dzisiaj jest taka, że i dla nas jest to bardzo ważny mecz i my sobie też zdajemy sprawę z miary odpowiedzialności za to spotkanie.

Kamil Kuzera, trener Korony: - Jagiellonia pewne rzeczy robi z premedytacją, chce wciągać rywala, układać go pod swoją filozofię gry. Musimy trzymać się swoich zasad i je realizować. Patrząc na nasze starcia z Jagą w tym sezonie wyraźnie widać, że jesteśmy w stanie z nią rywalizować jak równy z równym.