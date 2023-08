Mecz Legia Warszawa - FC Midtjylland stream live i transmisja na żywo. Gdzie oglądać w telewizji? [31.08.2023]

Liga Konferencji. Legia Warszawa - FC Midtjylland: gdzie oglądać?

Legia Warszawa nigdy nie miała okazji grać w Lidze Konferencji. Ostatni raz do fazy grupowej europejskich zakwalifikowała się dwa lata temu. Wówczas zajęła ostatnie miejsce w grupie Ligi Europy z Napoli, Leicester City oraz Spartakiem Moskwa.

Z Danii nie przywiozła żadnej zaliczki, ale kibice są dobrej myśli. Mecz skończył się wynikiem 3:3. Legia zagrała bardzo ofensywnie. W obronie natomiast nie ustrzegła się prostych błędów. A to ich liczba - oby jak najmniejsza! - zadecyduje o powodzeniu w rewanżu.

Już w poniedziałek rozeszły się ostatnie bilety. To oznacza, że mecz obejrzy co najmniej 26 tys. widzów. Sędziuje Simone Sozza (Włochy), do jego dyspozycji będzie VAR.

Legia zagra w potencjalnie optymalnym składzie. Nie ma co spodziewać się zmian w porównaniu do pierwszego meczu. W kadrze zabraknie jedynie kontuzjowanego od dłuższego czasu Bartosza Kapustki.