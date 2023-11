Mecz Legia Warszawa - Lech Poznań rozczarował. Bezbramkowy remis w hicie PKO Ekstraklasy. Duża strata do Śląska Wrocław w tabeli

PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa - Lech Poznań 0:0

- To był mecz walki - stwierdził szczerze Filip Marchwiński w rozmowie z Canal+ Sport. Najciekawsze rzeczy wydarzyły się tak naprawdę przed pierwszym gwizdkiem, kiedy celebrowano 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Co nam mówi tabela PKO Ekstraklasy po tym meczu? Otóż Legia przy jednym rozegranym meczu mniej zajmuje dopiero szóste miejsce. Traci dziewięć punktów do pierwszego Śląska Wrocław. Lech zachował najniższą pozycję na podium. Jego strata do lidera to cztery punkty.

W następnej kolejce, która odbędzie się dopiero pod koniec listopada, Lech podejmie Widzew. Legia czeka drugi mecz z poznaniakami, tyle że już tymi z Warty.