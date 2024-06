Mecz Polska - Austria na Euro 2024: składy, transmisja, stadion. Wszystko co musisz wiedzieć przed rozpoczęciem

Mecz Polska - Austria potencjalnie zaważy o naszym awansie do 1/8 finału Euro 2024 albo odpadnięciu już po fazie grupowej. Początek dziś o godzinie 18:00 na stadionie w Berlinie. Oto wszystkie najważniejsze informacje, które musicie znać przed rozpoczęciem widowiska: przewidywane składy, plan transmisji, kursy bukmacherskie, historię spotkań czy wypowiedzi selekcjonerów.

Przypuszczalne składy na mecz Polska - Austria

Wreszcie selekcjoner Michał Probierz ma do dyspozycji wszystkich zawodników. A to oznacza jedno - zmiany w wyjściowej jedenastki. Na środek obrony wróci Paweł Dawidowicz (za Bartosza Salamona), a do ataku kapitan Robert Lewandowski (za Adama Buksę). Raczej wyjdziemy jednym napastnikiem, czyli tak jak z Holandią. Wydaje się, że miejsca w składzie nie zachowa Sebastian Szymański. Wskoczyć może Jakub Moder. Polska: Szczęsny - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Moder, Romanczuk, Zieliński, Zalewski - Urbański - Lewandowski. Austria: Pentz - Posch, Danso, Wöber, Mwene - Seiwald, Laimer - Wimmer, Sabitzer, Baumgartner - Gregoritsch. Składy według przypuszczeń UEFY "Kawu" znowu to zrobił. Polski koziołek przy znanym niemieckim stadionie

Kursy na mecz Polska - Austria

W przeddzień widowiska FIFA ogłosiła najnowszy ranking. Austria zachowała 25. miejsce. Za to Polska awansowała tuż za jej plecy, o dwie pozycje - na 26. miejsce.

Według bukmacherów to nasi rywale są faworytem piątkowego meczu. zwycięstwo Polski - kursy od 3,30 do 3,60

remis - kursy od 3,35 do 3,50

zwycięstwo Austrii - kursy od 2,15 do 2,25

Trwa głosowanie... Kto wygra mecz Polska - Austria? Polska będzie remis Austria

Selekcjonerzy przed meczem Polska - Austria

Michał Probierz, selekcjoner Polski: - Czy miałem bezsenne noce przed tym meczem? Zdecydowanie nie. Ogólnie śpię bardzo dobrze, zwłaszcza gdy wiem, że jako trener zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby przygotować drużynę. Austria gra agresywny futbol, więc musimy zrobić to samo. Ale z drugiej strony to nie wystarczy. Chcę, abyśmy robili obie rzeczy: grali agresywnie, ale także grali dobry futbol. Jeśli połączymy te rzeczy, nasze szanse na zwycięstwo wzrosną.

Ralf Rangnick, selekcjoner Austrii: - Obie drużyny mają duże szanse na zwycięstwo, remis nie pomoże żadnej z nas. To, jak to się ostatecznie potoczy, zależy od tego, jak się zaprezentujemy i na tym się skupiamy. Mam kilka dobrych wspomnień z Olympiastadion, głównie dzięki kilku wielkim zwycięstwom przeciwko Herthcie. Jeśli to miejsce jest wypełnione po brzegi, to jest to niesamowity stadion, który może stworzyć wyjątkową atmosferę. Boisko jest w fantastycznym stanie. Pogoda ma być dobra. Wszystko jest przygotowane na świetną grę w piłkę nożną. Michał Probierz, selekcjoner Polski Sylwia Dąbrowa

Stadion na mecz Polska - Austria

Olympiastadion, czyli Stadion Olimpijski w Berlinie został zbudowany w 1936 roku, a później parokrotnie modernizowany. Na czas Euro pomieści 71 tys. kibiców. Na co dzień gra na nim tylko drugoligowa Hertha, w której występował Krzysztof Piątek. 14 lipca odbędzie się tu wielki finał turnieju.

Wszystkie mecze Euro w Berlinie 15 czerwca, 18:00, grupa B: Hiszpania - Chorwacja 3:0

21 czerwca, 18:00, grupa D: Polska - Austria

25 czerwca, 18:00, grupa D: Holandia - Austria

29 czerwca, 18:00, 1/8 finału: 2A - 2B

6 lipca, 21:00 ćwierćfinał

14 lipca, 21:00 finał Tu zagramy z Austrią PAP, Marcin Bielecki

Sędzia meczu Polska - Austria

Nazywa się Halil Umut Meler, ma 37 lat i debiutuje na Euro. Jego asystentami będą rodacy: Emre Eyisoy i Kerem Ersoy. Do roli technicznego wyznaczono Słoweńca Rade Obrenovicia, natomiast VAR obsłuży Włoch Paolo Valeri.

Za Melerem pierwszy mecz na turnieju. Zagwizdał Belgii i Słowenii (0:1). Po analizach VAR nie uznał dwóch bramek. Pokazał cztery żółte kartki. Doskonale znają go Polacy z ligi tureckiej.

To właśnie jego pobił prezes tamtejszego Ankaragucu:

Transmisja i stream z meczu Polska - Austria

Mecz równocześnie w TVP 1 i TVP Sport o godzinie 18:00. Komentuje duet Dariusz Szpakowski - Grzegorz Mielcarski. Stream w internecie (w różnych wersjach) za darmo dzięki aplikacji mobilnej TVP Sport, stronie tvpsport.pl, a także Smart TV i HbbTV. Przedmeczowe studio od godziny 15:00 w TVP Sport i 17:30 w TVP 1. Poprowadzi je Mateusz Borek. Gośćmi będą: Jakub Błaszczykowski, Łukasz Fabiański, Jakub Wawrzyniak, Łukasz Piszczek, Artur Wichniarek oraz Arkadiusz Milik. W rolę reporterów z murawy wcielą się Maja Strzelczyk, Huber Bugaj oraz Jacek Kurowski. Gdzie oglądać mecz Polska - Austria za granicą? Lista wszystkich kanałów i streamów

Relacja na żywo (tekstowa) w GOL24:

Historia meczów Polska - Austria i forma drużyn

Zagramy po raz dwunasty w historii. Bilans nieznacznie przemawia za nami. Wygraliśmy pięć razy, dwa razy był remis, cztery razy górą Austriacy (bramki po równo: 20-20). Polska z Austrią spotka się po niespełna pięciu latach. W 2019 roku w dwumeczu eliminacji do Euro 2024 wygraliśmy w Wiedniu 1:0 (gol Krzysztofa Piątka) i zremisowaliśmy 0:0 w Warszawie. Drużynę prowadził Jerzy Brzęczek. Austria przystępuje do meczu po porażce z Francją (0:1), Polska po porażce z Holandią (1:2).

Forma Polski: porażka, zwycięstwo, zwycięstwo, remis, zwycięstwo,

Forma Austrii: porażka, remis, zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo