Mecz Polska - Austria online. Wygrajmy ten mecz na Euro 2024. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv na żywo

Piątek, godzina 18:00, wypełniony po brzegi stadion w Berlinie. Mecz Polska - Austria urasta do rangi naszego najważniejszego w grupie D na Euro 2024. Jeśli wygramy to najpewniej awansujemy do 1/8 finału. Do składu wraca Robert Lewandowski, cała drużyna jest pełna nadziei, a selekcjoner Michał Probierz zapowiada ofensywny i agresywny futbol. Gdzie oglądać? Transmisja na dwóch otwartych kanałach, stream w internecie za darmo, relacja LIVE w GOL24.

Euro 2024. Mecz Polska - Austria online. Gramy o wszystko!

Do składu reprezentacji Polski wróci już kapitan zespołu Robert Lewandowski, którego z powodu kontuzji zabrakło w meczu z Holandią (1:2). Wystąpić powinien również inny rekonwalescent Paweł Dawidowicz. Mecz, który na stołecznym Stadionie Olimpijskim rozpocznie się o godzinie 18:00, od dawna wzbudza duże nadzieje w obu drużynach. Zarówno Polacy, jak i Austriacy, którzy na inaugurację ulegli Francuzom 0:1 po samobójczym golu Maximiliana Webera, traktowali go jako klucz do awansu do fazy pucharowej, czyli 1/8 finału. Polacy po raz piąty grają na Euro, ale tylko raz udało im się przebrnąć pierwszą rundę - osiem lat temu we Francji zatrzymali się na ćwierćfinale. Austriacy po raz czwarty uczestniczą w mistrzostwach. Najlepszy wynik zanotowali w poprzedniej edycji, docierając do 1/8 finału.

Mecz Polska - Austria na Euro 2024: składy, transmisja, stadion. Wszystko co musisz wiedzieć Największe sukcesy Austriaków dawno przeszły do historii. Do nich trzeba zaliczyć wicemistrzostwo olimpijskie (porażka 1:2 z Włochami) wywalczone właśnie na tej samej arenie w Berlinie, gdzie w piątek dojdzie do meczu z Polską. W tamtych igrzyskach biało-czerwoni byli bardzo blisko wywalczenia medalu, ale spotkanie o 3. miejsce przegrali 2:3 z Norwegami. Z wartościowych wyników Austriaków trzeba wymienić również brązowy medal MŚ zdobyty w roku 1954. Austriacy na turnieju w Niemczech z różnych powodów czują się jak w domu. Ich trenerem jest Niemiec Ralf Rangnick, który powołał do kadry 11 piłkarzy na co dzień występujących w niemieckiej Bundeslidze, w tym Konrada Laimera z Bayernu Monachium czy Marcela Sabitzera, który w przeszłości też grał w bawarskim klubie, a obecnie broni barw Borussii Dortmund.

65-letni Rangnick to bardzo uznana marka w światku trenerskim. Był nawet łączony z funkcją trenera Bayernu Monachium, ale ostatecznie wolał skoncentrować się na drużynie narodowej Austrii. PAP Mecz Polska - Austria poprowadzi turecki sędzia Halil Umut Meler. Widowisko w Berlinie ma śledzić ponad 70 tys. kibiców.

Michał Probierz, selekcjoner Polski: - Czy miałem bezsenne noce przed tym meczem? Zdecydowanie nie. Ogólnie śpię bardzo dobrze, zwłaszcza gdy wiem, że jako trener zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby przygotować drużynę. Austria gra agresywny futbol, więc musimy zrobić to samo. Ale z drugiej strony to nie wystarczy. Chcę, abyśmy robili obie rzeczy: grali agresywnie, ale także grali dobry futbol. Jeśli połączymy te rzeczy, nasze szanse na zwycięstwo wzrosną. Gdzie oglądać mecz Polska - Austria za granicą? Lista wszystkich kanałów i streamów

Ralf Rangnick, selekcjoner Austrii: - Obie drużyny mają duże szanse na zwycięstwo, remis nie pomoże żadnej z nas. To, jak to się ostatecznie potoczy, zależy od tego, jak się zaprezentujemy i na tym się skupiamy. Mam kilka dobrych wspomnień z Olympiastadion, głównie dzięki kilku wielkim zwycięstwom przeciwko Herthcie. Jeśli to miejsce jest wypełnione po brzegi, to jest to niesamowity stadion, który może stworzyć wyjątkową atmosferę. Boisko jest w fantastycznym stanie. Pogoda ma być dobra. Wszystko jest przygotowane na świetną grę w piłkę nożną.

Przewidywane składy na mecz Polska - Austria:

Polska: Szczęsny - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Moder, Romanczuk, Zieliński, Zalewski - Urbański - Lewandowski.

Austria: Pentz - Posch, Danso, Wöber, Mwene - Seiwald, Laimer - Wimmer, Sabitzer, Baumgartner - Gregoritsch.

Transmisja i stream z meczu Polska - Austria

Widowisko w TVP 1 i TVP Sport. Komentują Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski. Stream za darmo w aplikacji TVP Sport czy na stronie internetowej tvpsport.pl. Tam studio wystartuje już o 15:00. Relacja LIVE w GOL24 - zapraszamy!

mecz Polska - Austria 21 czerwca, piątek, godzina 18:00

Stadion Olimpijski w Berlinie

2. kolejka grupy D na Euro 2024

Transmisja: TVP 1, TVP Sport

Stream: aplikacja TVP Sport, strona tvpsport.pl

Komentatorzy: Dariusz Szpakowski, Grzegorz Mielcarski

