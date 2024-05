Mecz Puszcza Niepołomice - Warta Poznań online. Ważne starcie na dole tabeli PKO Ekstraklasy

Mecz Puszcza Niepołomice - Warta Poznań online

Warta Poznań jeszcze nie ma pewnego utrzymania w lidze, ale już jest tego bardzo blisko. Po przegranej Korony Kielce podopieczni Dawida Szulczka już w niedzielę mogą zapewnić sobie pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Ogromną nadzieję na brak nerwowej końcówki sezonu ma również Puszcza Niepołomice, która ma punkt przewagi nad strefą spadkową. Ewentualne zwycięstwo z Wartą powiększy tę różnicę w tabeli do 4 "oczek" i znacznie przybliży do utrzymania. Beniaminek marzy o powtórce wyniku z jesieni, kiedy to wygrał w Grodzisku Wielkopolskim 2:0 po trafieniach Romana Jakuby i Artura Caciuna.