Mecz Śląsk Wrocław - Radomiak Radom online. WKS bije się o mistrzostwo. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv na żywo

– Wiemy o tym, ale walczymy o zwycięstwo, to ono jest naszym celem. Wiadomo, do czego nas to może przybliżyć. Na teraz cała moja koncentracja skierowana jest na mecz z Radomiakiem, a potem Rakowem w Częstochowie. Chcemy wygrać i zrobimy wszystko, by to się stało. Mamy sztab ludzi, który obserwuje przeciwnika, przygotowuje plan na różne fazy meczu i zapewniam, że będziemy doskonale przygotowani – zaznaczył Jacek Magiera, trener Śląska Wrocław przed meczem z Radomiakiem.