Mecz Szkocja - Węgry online. Walka o awans do fazy pucharowej. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv na żywo

Mecz Szkocja - Węgry online. Walka o fazę pucharową dla obydwu drużyn. Piłkarze reprezentacji Węgier mimo falstartu chcą przedłużyć swoją dotychczasową przygodę i zagwarantować sobie trzecie miejsce w grupie. Do tego potrzebne będzie zwycięstwo ze Szkocją i potem spoglądanie na drużyny z pozostałych grup. Wyspiarzom z kolei również marzy się awans do fazy pucharowej. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja i stream w internecie za darmo. Zapraszamy do GOL24 na relację tekstową!