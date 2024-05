Mecz Widzew Łódź - Lech Poznań online. "Kolejorz" może wyprzedzić Legię Warszawa. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Widzew Łódź - Lech Poznań ONLINE. Szansa dla "Kolejorza" na podium!

Widzew Łódź teoretycznie nie gra już o nic, ale Daniel Myśliwiec bardzo denerwuje się, gdyż używa się tego określenia. Czerwono-biało-czerwoni walczą o trzy punkty w każdym meczu. RTS z pewnością w dwóch ostatnich spotkaniach tego sezonu powalczy o sześć punktów i awans na 8. lokatę. Górna połowa tabeli to realistyczny cel.

Daniel Myśliwiec, trener Widzewa Łódź: - Zawsze chcemy się zaprezentować dobrze, zawsze mamy konkretną strategię na dane spotkanie. W meczu w Poznaniu oprócz tego, że strategicznie było poprawnie, to było widać team spirit i to, że każdy wierzy w sukces oraz chce być jego częścią. To zrobiło ogromną różnicę, a my musimy wrócić do takiego podejścia.

Lech Poznań obecnie zajmuje 6. pozycję, ale zdobycie trzech punktów w ramach 33. kolejki może bardzo dużo zmienić w ligowej tabeli. Wygrana z Widzewem Łódź w niedzielę sprawi, że ekipa z Wielkopolski awansuje o kilka pozycji, wyprzedzi Legię Warszawa i wskoczy na 3. miejsce. Nie można zaliczyć wpadki, gdyż Lech ma tyle punktów co Raków, który w weekend gra z Cracovią.