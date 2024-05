Mecz Widzew Łódź - Zagłębie Lubin online. Spotkanie drużyn z środka tabeli. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Widzew Łódź - Zagłębie Lubin ONLINE. Spotkanie w środku tabeli

Zmiana trenera w Widzewie Łódź wyszła na dobre. Daniel Myśliwiec zastąpił Janusza Niedźwiedzia i nieco odświeżył filozofię gry czerwono-biało-czerwonych. Obecnie RTS jest na dziewiątym miejscu w tabeli Ekstraklasy, ale dzięki remisowi z niedzielnym spotkaniu może awansować o jedną pozycję. Starcie z Zagłębiem Lubin to dobra okazja, żeby przerwać złą passę dwóch przegranych z rzędu. Trener Daniel Myśliwiec nie zgadza się z twierdzeniem, że "Widzew nie gra o nic".

Daniel Myśliwiec, trener Widzewa Łódź: - Nie ma zdania, które bardziej rozsierdziłoby szatnię. Nawet rozmawiałem ostatnio z Rafałem Gikiewiczem i mówił, jak bardzo go to denerwuje, gdy wszyscy mówią, że Widzew o nic nie gra. Widzew za każdym razem gra o zwycięstwo. Klub i kibice mają już określoną markę, ale na przykład piłkarze zagraniczni podchodzą do tego inaczej, nie wiedzą tego. Oni muszą dowiedzieć się, że mierzą się nie tylko z historią, ale też z wielką drużyną. My chcemy nią być, chcemy budować naszą markę sportową. Każdy mecz może spowodować nie tylko to, że obronimy ósme miejsce, ale też pokażemy, że cały czas o coś gramy - o zwycięstwo, o punkty i o satysfakcję, że robimy postęp.