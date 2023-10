Mecz Wyspy Owcze - Polska stream live i transmisja na żywo. Debiut Michała Probierza. Gdzie oglądać w telewizji? [12.10.2023]

Reprezentacja Polski po pięciu kolejkach eliminacji Euro 2024 jest dopiero na 4. miejscu. Przed Biało-Czerwoni jest Mołdawia, Czechy i Albania. Fernando Santos notował fatalne wyniki, dlatego Cezary Kulesza nie miał wyjścia i zwolnił portugalskiego trenera.

Przed reprezentacją Polski jeszcze trzy mecze eliminacji - z Wyspami Owczymi, Mołdawią i Czechami. Szanse na bezpośredni awans się skomplikowały, ale Biało-Czerwoni nadal mogą wziąć udział w turnieju finałowym w Niemczech. Awans gwarantują także baraże.

Niestety podczas październikowych meczów reprezentacji zabraknie Roberta Lewandowskiego, który w meczu Ligi Mistrzów doznał kontuzji. Kapitan Biało-Czerwonych będzie pauzował kilka tygodni. Przez urazy w kadrze nie będzie także Drągowskiego i Puchacza.

- Jeżeli ktoś powie, że jest zadowolony z powodu braku najlepszego napastnika to nie byłby to trener, który chce wygrywać. Reprezentacje młodzieżowe przygotowały mnie do trudnych sytuacji. Dopiero na koniec weekendu wiadomo, kto jest zdrowy. Pierwszą listę powołanych przekazaliśmy dopiero w czwartek wieczorem, kolejną w niedzielę przed północą, gdy mecz kończył Piotrek Zieliński i musieliśmy dokonać dwóch zmian - zaznaczył selekcjoner Michał Probierz.